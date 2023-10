Que faut-il pour bien nourrir un chat ?

Les chats en tant qu'êtres vivants ont besoin de s’alimenter pour se maintenir en bonne santé. Mais cette alimentation ne doit pas être conduite n'importe comment. En effet, à l'instar des hommes, les chats ont également besoin d'une alimentation variée et équilibrée qui leur apporte tout ce dont ils ont besoin pour bien croître. Venez à la découverte de tout ce qu’il faut pour nourrir adéquatement un chat.

Les croquettes

Les croquettes représentent l'un des aliments les plus adulés par les chats. Les maîtres en font donc le produit alimentaire par excellence de l’alimentation pour chat. Elles sont fabriquées grâce à des substances très nutritives mais dépourvues d’eau afin de faciliter leur transport et leur conservation pour une longue période. Très fréquentes dans le commerce, elles peuvent être acquises à des prix très abordables. Aussi ne sont-elles ni malodorantes, ni salissantes. Prenez garde toutefois ! Le fait qu'elles ne contiennent pas d’eau fait souvent que l’urine de vos chats est concentrée. Des calculs rénaux pourraient également apparaître à la longue. Il vous est donc conseillé de leur apporter suffisamment d'eau quand vous les nourrissez avec des croquettes.

Les pâtées

Si vous n'affectionnez pas les aliments secs comme les croquettes, vous pouvez opter pour ceux humides comme les pâtés. Disponibles à des prix très abordables, ils sont souvent servis dans des boîtes ou en vrac dans des sachets. Ils sont malheureusement difficilement conservables, ce qui fait qu’il faut que vous en achetiez régulièrement. Mais attention à la qualité de ce que vous achetez. Vos pâtés doivent contenir assez de protéines et des glucides.

La viande et les abats

Le chat en tant que carnivore aime particulièrement de la viande. Pourquoi l'en priver donc ? Un moyen de bien nourrir son chat consiste donc à lui fournir exclusivement ce qu’il aime le plus : la viande et les abats. Ce régime spécial dénommé BARF est en vogue aujourd’hui et produit des résultats plutôt satisfaisants.